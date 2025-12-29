L'Inter mantiene la vetta della classifica grazie a una prova solida contro l'Atalanta. A Bergamo, un errore di Djimsiti permette a Pio Esposito di recuperare la palla, che poi viene finalizzata da Lautaro Martinez con un gol decisivo. La partita si conclude con una vittoria importante, rafforzando la posizione dei nerazzurri in campionato.

Bergamo 28 dicembre 2025 – Un errore di Djimsiti regala la palla a Pio Esposito e Lautaro Martinez poi completa il tutto firmando il gol vittoria. Basta un gol all' Inter di Chivu per superare l' Atalanta a Bergamo nello 0-1 che conclude l'anno solare per le due nerazzurre lombarde. Il successo spinge la squadra interista nuovamente in vetta, facendo chiudere loro l'anno al primo posto, mentre per la Dea è fallito l'aggancio in zona Europa. Primo tempo. Per la sfida contro l' Inter, Palladino sceglie il terzetto composto da Djimsiti, Hien e Kolasinac a protezione di Carnesecchi nel reparto arretrato.

Prova di forza dell'Inter che si tiene la vetta della classifica. Atalanta battuta con un gol di Lautaro

