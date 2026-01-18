Calcio Ravenna sconfitto 2-1 dal Bra | vetta della classifica distante sette punti
Il Ravenna subisce una sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Bra, ampliando la distanza dalla vetta della classifica del girone B di Serie C. La squadra rimane seconda, ma la situazione richiede attenzione per recuperare terreno e migliorare le prestazioni nelle prossime gare.
Continua la crisi del Ravenna: la vicecapolista del girone B di Serie C viene sconfitta 2-1 in trasferta dal Bra. I giallorossi hanno conquistato appena un punto nelle ultime quattro giornate di campionato, ora il primo posto occupato dall'Arezzo dista ben sette lunghezze. Una gara sfortunata per gli uomini di Marchionni, che vengono puniti al primo tiro avversario e restano in dieci uomini per tutta la ripresa a causa dell'espulsione rimediata da Lonardi sul finale del primo tempo. A nulla serve il gol di Solini al 92' sugli sviluppi di un angolo. Al secondo minuto sfiora il vantaggio il Ravenna con Corsinelli, Renzetti salva deviando la sfera sul palo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
