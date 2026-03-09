A Motta di Livenza si sono conclusi i turni del torneo misto Expert Level, con Andrea Maesano e Susanna Pitaccolo che hanno battuto 17 coppie per conquistare il titolo. La competizione ha visto coinvolte numerose coppie provenienti da diverse zone, e la finale ha visto i vincitori prevalere sui loro avversari. La vittoria è stata ufficializzata dopo le ultime partite disputate sul campo.

La vittoria di Andrea Maesano e Susanna Pitaccolo nel torneo misto Expert Level a Motta di Livenza segna un momento di eccellenza per il club ospitante. La coppia locale ha superato 17 altre formazioni in una competizione che ha la presenza di 36 giocatori suddivisi in 18 coppie. Questo successo arriva in un contesto sportivo dove i risultati sono misurabili e le prestazioni vengono valutate con rigore tecnico. Il clima favorevole, con sole parziale e temperature intorno ai 10 gradi, ha creato le condizioni ideali per lo svolgimento delle partite. I venti leggeri da nord-nord-est hanno garantito stabilità durante gli incontri, permettendo ai tennisti di concentrarsi esclusivamente sulla tecnica e sulla strategia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motta: Maesano e Pitaccolo vincono l’Expert misto battendo 17 coppie

Articoli correlati

Curling doppio misto: Italia trionfa! Mosaner e Costantini conquistano il bronzo olimpico battendo la Gran Bretagna 5-3.Amos Mosaner e Stefania Costantini hanno conquistato la medaglia di bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, superando la...

Leggi anche: LIVE Italia-Estonia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Constantini/Mosaner trovano una delle coppie più ostiche