Curling doppio misto | Italia trionfa! Mosaner e Costantini conquistano il bronzo olimpico battendo la Gran Bretagna 5-3

Amos Mosaner e Stefania Costantini portano a casa il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La coppia italiana supera la Gran Bretagna con un punteggio di 5-3 e si aggiudica la medaglia dopo una partita combattuta. È una vittoria storica per lo sport italiano, che dimostra di essere competitivo anche in discipline meno popolari.

Amos Mosaner e Stefania Costantini hanno conquistato la medaglia di bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, superando la Gran Bretagna con un punteggio di 5-3. Questa vittoria, arrivata dopo la delusione della semifinale, rappresenta un importante risultato per l’Italia, portando il medagliere italiano a undici totali durante questi Giochi Invernali. La finale per il terzo posto si è svolta oggi, 10 febbraio 2026, in una gara intensa e tattica. La giornata era iniziata con un’ombra lunga quella della sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti. Un ko che aveva lasciato l’amara sensazione di un’occasione sfuggita, ma che oggi, fortunatamente, è stata spazzata via dall’entusiasmo della vittoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Milan Cortina 2026

Oggi alle Olimpiadi di Pechino si gioca la finale per il bronzo nel curling misto tra Italia e Gran Bretagna.

L’Italia conquista il bronzo nel curling misto alle Olimpiadi, battendo la Gran Bretagna 5-3 nell’ultima partita.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Constantini-Mosaner vincono all'esordio, l'Italia batte la Corea | HIGHLIGHTS | #MilanoCortina2026

Ultime notizie su Milan Cortina 2026

Argomenti discussi: Curling, doppio misto Milano Cortina 2026: l’Italia travolge la Svizzera nel terzo match; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di; Curling, nel doppio misto l'Italia di Constantini e Mosaner batte la Svizzera e l'Estonia; L'Italia ora c'è! Constantini-Mosaner impeccabili, Estonia ko 7-4.

Curling diretta olimpiadi, segui il doppio misto: l'Italia cerca il bronzo con Monaser e Costantini, Milano Cortina LIVETutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie ... corrieredellosport.it

Curling, Italia di bronzo alle Olimpiadi con Constantini e MosanerTutti in piedi allo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, dove l'Italia conquista il bronzo nel doppio misto di curling con la coppia formata da ... lapresse.it

Il duo italiano si riconferma sul podio olimpico dopo l'oro storico di Pechino: battuta la Gran Bretagna - facebook.com facebook

Constantini-Mosaner magnifici: l' #Italia conquista il bronzo nel curling, Gran Bretagna battuta 5-3! x.com