LIVE Italia-Estonia curling misto Olimpiadi in DIRETTA | Constantini Mosaner trovano una delle coppie più ostiche

Alle Olimpiadi di Pechino, gli azzurri del curling affrontano la squadra estone nel quarto match del round robin. Constantini e Mosaner scendono in pista per trying to portare a casa una vittoria importante, contro una delle coppie più ostiche del torneo. La partita si gioca in diretta, con i giocatori che cercano di mettere a segno ogni tiro per ottenere un risultato positivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Estonia, quarto impegno degli azzurri nel round robin del torneo Olimpico di doppio misto di curling. I campioni di Pechino 2022 completano il doppio turno giornaliero sfidando una coppia giunta a Cortina con ben altre ambizioni. Tuttavia Stefania Constantini ed Amos Mosaner non possono distrarsi e devono conquistare un’altra vittoria utile alla marcia di avvicinamento verso l’obiettivo semifinale. Gli azzurri in mattinata affronteranno dapprima la coppia elvetica nella speranza che l’incontro del primo pomeriggio possa servire a confezionare la doppia vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina inizia il torneo di doppio misto alle Olimpiadi di curling del 2026.

Constantini e Mosaner tornano in pista per cercare il bis nel Doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina.

