Como sospesa di nuovo la licenza a un bar di via Leoni | paura tra i residenti

A Como, un bar di via Leoni è stato nuovamente chiuso per 20 giorni dalla polizia di Stato, che ha sospeso la licenza. La decisione è stata presa in seguito a controlli presso il locale, generando preoccupazione tra i residenti della zona. La sospensione riguarda un locale pubblico che ha già avuto problemi simili in passato.

Nuova chiusura per un locale pubblico in città. La polizia di Stato di Como ha disposto la sospensione per 20 giorni della licenza di un bar in via Leoni.Il provvedimento è stato notificato ieri mattina alla titolare dell'attività, una donna di 51 anni di origine colombiana residente in città.