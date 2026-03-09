Il Rally Safari del Kenya del 2026 sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TV. Sky Sport ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship e proporrà le gare del rally in programma questo fine settimana. Gli appassionati potranno seguire l’evento attraverso le varie piattaforme di streaming e televisive indicate.

Il 2026 su Sky Sport e NOW significa ancora grande Rally con Sky che ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC): in diretta questo week-end spazio al Rally Safari del Kenya. Per quanto riguarda invece Rally TV, tutte le prove saranno disponibili in inglese, tedesco, giapponese e spagnolo. Il servizio over-the-top Rally.TV è disponibile anche su piattaforma DAZN con un abbonamento a parte. Come sempre copertura integrale di tutte le prove speciali (anche quelle non prodotte per i broadcasters) sia del WRC, ma anche dell’European Rally Championship (ERC) sulla piattaforma streaming Rally.TV, disponibile anche su DAZN. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - WRC 2026: il Rally Safari del Kenya in diretta TV con Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TV

Articoli correlati

WRC 2026: il Rally di Montecarlo in diretta TV con Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TVIl 2026 su Sky Sport e NOW significa ancora grande Rally con Sky che ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC): in...

WRC 2026: il Rally di Svezia in diretta TV con Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TVIl 2026 su Sky Sport e NOW significa ancora grande Rally con Sky che ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC): in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rally Safari del

Temi più discussi: WRC Safari Rally Kenya, 12 – 15 March; Evans leader del WRC: la strategia Toyota per il Safari Rally Kenya; WRC | Hyundai prepara il Safari 2026: 10 giorni di test per la i20 N Rally1 ‘Evo’; Sébastien Ogier è impaziente di tornare in Kenya per il Safari Rally.

F1 GP Cina 2026 su Sky: orari TV, Sprint, gara e programma completo del weekendUn nuovo grande weekend di motori è pronto ad accendersi su Sky e in streaming su NOW, con tre appuntamenti internazionali da non perdere: Formula 1, World Rally Championship e NTT IndyCar Series. Dal ... dtti.it

Tempo di lettura: 4 minutiPrima uscita in configurazione Safari per la i20 N Rally1 Evo: Hyundai intensifica i test dopo la Svezia e punta su affidabilità e sopravvivenza ... p300.it

Hyundai Motorsport affronta l’imminente Safari Rally Kenya con una rinnovata dose di ottimismo, puntando sulla versione aggiornata della propria vettura “Evo”. Dopo un lungo ciclo di test, il team coreano è pronto a schierare la i20 N Rally1 ampiamente evol - facebook.com facebook