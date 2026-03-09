WRC 2026 | il Rally Safari del Kenya in diretta TV con Sky Sport NOW DAZN e Rally TV

Il Rally Safari del Kenya del 2026 sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TV. Sky Sport ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship e proporrà le gare del rally in programma questo fine settimana. Gli appassionati potranno seguire l’evento attraverso le varie piattaforme di streaming e televisive indicate.

Il 2026 su Sky Sport e NOW significa ancora grande Rally con Sky che ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC): in diretta questo week-end spazio al Rally Safari del Kenya. Per quanto riguarda invece Rally TV, tutte le prove saranno disponibili in inglese, tedesco, giapponese e spagnolo. Il servizio over-the-top Rally.TV è disponibile anche su piattaforma DAZN con un abbonamento a parte. Come sempre copertura integrale di tutte le prove speciali (anche quelle non prodotte per i broadcasters) sia del WRC, ma anche dell’European Rally Championship (ERC) sulla piattaforma streaming Rally.TV, disponibile anche su DAZN. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

