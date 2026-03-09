Con l’arrivo della primavera, è importante verificare lo stato di moto e scooter prima di partire. La batteria, gli pneumatici, i freni, i livelli di fluidi, l’impianto elettrico e la trasmissione devono essere controllati accuratamente, dato che il lungo periodo di inattività può aver causato segni di usura o problemi minori. Questi controlli sono fondamentali per garantire un viaggio sicuro e senza intoppi.

È da sempre la controversa linea di demarcazione tra un motociclista e chi usa una moto. C’è chi anche in inverno continua a usare la moto (ma soprattutto lo scooter) tutti i giorni, sfidando freddo e pioggia con la stessa rassegnazione con cui affronta il traffico del lunedì mattina, e c’è chi invece preferisce lasciare in garage la sua due ruote a motore, in attesa di tempi migliori. Ma quando le giornate cominciano ad allungarsi, e torna la voglia di guidare, l’errore più comune è pensare che basti una rapida spolverata, un colpo sul pulsante di avviamento, e via. Non funziona così. Dopo una sosta prolungata, anche il mezzo che sembrava perfetto al momento del rimessaggio, ha bisogno di un piccolo rito di risveglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Moto e scooter, i controlli da fare prima di ripartire in primavera

Articoli correlati

Leggi anche: Prima domenica di primavera: moto senza spazi, code chilometriche. Orizzonte per Lecco: "La città impreparata, servono correzioni subito"

Immatricolazioni scooter e moto: +6,5% a gennaioIl mercato italiano delle due ruote a motore saluta il nuovo anno con un'iniezione di fiducia registrando un primo segno positivo.

Tutti gli aggiornamenti su Moto e scooter i controlli da fare...

Temi più discussi: Moto e scooter: i modelli più venduti in Italia; Mercato moto e scooter: la crescita c’è, febbraio 2026 offre i risultati sperati; A febbraio Honda straccia tutti: moto e scooter più venduti sono suoi; Cresce il mercato delle due ruote in Italia: +10,20% a febbraio, male l'elettrico.

Moto e scooter, i controlli da fare prima di ripartire in primaveraCon la fine dell’inverno, per scooter e moto arriva il momento del risveglio. Batteria, pneumatici, freni, livelli, impianto elettrico e trasmissione vanno controllati con attenzione, perché il lungo ... gazzetta.it

Mercato moto: febbraio ancora positivo. Moto e scooter più vendutiIl mercato moto è in salute: +10,2% su febbraio 2025. Bene moto e scooter, l'elettrico cala drasticamente, anche a causa degli incentivi in ritardo ... motorbox.com

AGGIORNAMENTO Decine di moto in corteo al Tondicello: parte la raffica Trovati 10 bossoli... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Incidente a Capostrada, Federico non ce l’ha fatta. È morto in moto a 54 anni x.com