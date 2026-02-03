A gennaio 2026 il mercato delle due ruote in Italia mostra segnali di ripresa. Le vendite di scooter sono leggermente calate, ma aumentano le moto e, a sorpresa, anche i ciclomotori. Un dato positivo che fa ben sperare per il settore, ancora in fase di ripresa dopo i numeri degli ultimi mesi.

Il mercato italiano delle due ruote a motore saluta il nuovo anno con un'iniezione di fiducia registrando un primo segno positivo. Il mese di gennaio chiude con una crescita complessiva del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2025 come risulta dai dati diffusi da Confindustria Ancma. Un risultato simbolico che, secondo l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, deve essere interpretato alla luce delle delle caratteristiche strutturali del mese. Gennaio, con un giorno lavorativo in meno e un’incidenza sull’andamento annuale pari a circa il 5%, si conferma tradizionalmente un periodo di passaggio, in attesa dell'arrivo di indicazioni più consolidate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Immatricolazioni scooter e moto: +6,5% a gennaio

