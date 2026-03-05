Il comitato Partecipazione del candidato Scurria Ingegneri portavoce

Il comitato Partecipazione ha annunciato ufficialmente la nomina di Salvatore Ingegneri come portavoce del movimento civico. Ingegnere libero professionista di 34 anni, Ingegneri rappresenta il nuovo volto del gruppo, che è stato fondato da Marcello Scurria. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del comitato.

Salvatore Ingegneri, 34 anni, ingegnere, libero professionista, è stato nominato portavoce del movimento civico Partecipazione, fondato da Marcello Scurria. “Rete Civica Partecipazione nasce circa un anno fa col preciso obiettivo di aprire un dibattito sui temi cittadini, uno spazio di libero confronto per avanzare idee e proposte sul futuro di questa città - dichiara il neo portavoce - con l’intento di far partecipare i comuni cittadini alla vita pubblica e avvicinarli alla buona politica”.“Oggi la candidatura di Marcello Scurria a sindaco di Messina, con il sostegno convinto e univoco dell’intera coalizione di centrodestra, è per noi... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Verso le amministrative, Scurria l'unico candidato alternativo a BasileE' Marcello Scurria del gruppo civico "Partecipazione Messina" l'unico nome al momento alternativo al sindaco Federico Basile.

Elezioni e centrodestra, Sciacca abbandona Scurria: "Avremo un nostro candidato autonomo"Il gruppo civico Rinascita Messina a sorpresa non sosterrà l'avvocato e con una lista la coalizione, tutto questo dopo mesi di percorso comune Adesso...

Contenuti utili per approfondire Il comitato Partecipazione del....

Temi più discussi: Comitato per la Sicurezza e Sviluppo della Canottieri San Miniato: grande partecipazione alla Prima Assemblea; Fratelli d’Italia: Folta partecipazione all’Incontro pubblico del ‘Comitato Sì’; Partecipazione straordinaria all’evento per il No di Gaeta; Referendum giustizia, buona partecipazione al primo gazebo del Comitato SI Riforma Montefiascone.

Il comitato del Sì vuole togliere la sede all’AnmLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Il comitato del Sì vuole togliere la sede all’Anm pubblicato il 4 Marzo 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, l’appello dei comitati del No per il voto fuori sede. E M5s e Avs offrono posti da rappresentante di listaLa lettera ai parlamentari per un intervento urgente che permetta ai fuorisede di votare al referendum del 22-23 marzo ... ilfattoquotidiano.it

All’Auditorium del Parco è stata presentata la Scuola delle Arti e dei Mestieri dello Spettacolo del TSA. Con la partecipazione del Vice Presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo Carlo Dante, dell’Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia e dei - facebook.com facebook

Si è appena conclusa AQUAFARM 2026, con uno stand del CREA – Centro Zootecnia e Acquacoltura – che ha accolto numerosi visitatori tra operatori, studenti e stakeholder del sett x.com