VIDEO Violenze in Iran la comunità di Perugia | Siamo i portavoce di chi scende in piazza a rischio della sua vita

In risposta alle recenti violenze in Iran, i Radicali di Perugia hanno organizzato una mobilitazione a sostegno della popolazione iraniana. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi membri della comunità iraniana residente in città, che hanno voluto esprimere solidarietà e denunciare la dura repressione subita dai cittadini iraniani in protesta contro il governo. L'iniziativa mira a dare voce a chi rischia la propria vita per difendere i propri diritti.

Alla mobilitazione promossa dai Radicali di Perugia a sostegno della popolazione iraniana che da giorni protesta contro il governo e per denunciare la violenta repressione subita dalla popolazione, ha preso parte una nutrita rappresentanza della comunità iraniana di Perugia.

