Elezioni in attesa del candidato sindaco Fratelli d' Italia assicura | Centrodestra sarà unito

In attesa di conoscere il nome del candidato sindaco, Fratelli d’Italia garantisce che il centrodestra rimarrà compatto. La candidatura di Marcello Scurria guadagna consensi, soprattutto dopo che Pietro Navarra ha ritirato la sua candidatura. La discussione si concentra sulla scelta definitiva, mentre i partiti cercano di mantenere l’unità.
La nota degli esponenti cittadini e provinciali del partito in attesa che esca il nome designato a concorrere con Federico Basile Il nome non c'è ancora anche se le quotazioni di Marcello Scurria sono salite nelle ultime ore, anche dopo l'uscita di scena di Pietro Navarra. Ma il centrodestra dichiara di correre in modo "unito e compatto" alle prossime elezioni. Si evince questo da una nota firmata dal presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Giosuè Giardina, e da quello cittadino Pasquale Currò. "La coalizione di Centro-Destra, alle prossime elezioni amministrative che si terranno nei comuni della città metropolitana di Messina, oltre che nel comune di Messina, si presenterà unita e compatta, con una proposta che sarà in grado di offrire ai messinesi e a tutti gli abitanti della provincia un progetto politico stabile e credibile, quanto mai necessario, soprattutto in questo momento di difficoltà che stanno vivendo i cittadini e le imprese a seguito dei disastri causati dal ciclone Harry.
Questa mattina a Roma, Fratelli d’Italia ha riunito i suoi vertici per discutere delle prossime elezioni comunali a Chieti.
Il sindaco di Gazzaniga, Mattia Merelli, ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni comunali.
