Fabio morto a 39 anni nella paura | il dramma di una terapia sospesa e il vuoto assistenziale

Fabio aveva 39 anni quando è morto, sopraffatto dalla paura e da pensieri ossessivi. La sua vita si è fermata in un momento di crisi, dopo che una terapia, che avrebbe potuto aiutarlo, è stata sospesa. La sua famiglia racconta di un uomo che, giorno dopo giorno, si è sentito sempre più solo e incapace di affrontare la realtà. La mancanza di un’assistenza adeguata ha aggravato la situazione, lasciando Fabio in balia di paure immotivate che alla fine gli sono costate la vita.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.