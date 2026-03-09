Morto Mario D' Acquisto fu presidente della Regione dopo l' assassinio di Piersanti Mattarella

È morto a 95 anni Mario D’Acquisto, ex presidente della Regione che assunse la carica dopo l’assassinio di Piersanti Mattarella. La sua vita si è intrecciata con importanti ruoli pubblici, contribuendo alla storia politica locale e nazionale. La sua scomparsa segna la fine di un percorso legato a momenti significativi della storia istituzionale.

Avvocato e giornalista, fu segretario provinciale della Democrazia cristiana di Palermo e venne eletto per cinque legislature all’Assemblea regionale siciliana, dal 1963 al 1983. Aveva 95 anni Si è spento all'età di 95 anni Mario D’Acquisto, figura di primo piano nelle istituzioni regionali e nazionali. Avvocato e giornalista, fu segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Palermo e venne eletto per cinque legislature all’Assemblea regionale siciliana, dal 1963 al 1983. Negli anni Settanta fu sindaco di Mezzojuso e assessore regionale con diverse deleghe, tra cui Lavoro, Lavori pubblici e Bilancio. Il 1º maggio 1980 fu eletto... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

