Corone di fiori in via Libertà la città si ferma per ricordare l' ex presidente Piersanti Mattarella

Le corone di fiori in via Libertà testimoniano il rispetto e la memoria per Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Sicilia. La sua figura rappresenta un esempio di impegno civile e integrità, ricordato ancora oggi nonostante l’ombra del suo tragico omicidio. La cerimonia riflette il valore della memoria collettiva e l’importanza di mantenere vivo il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno importante nella storia della città.

Se da una parte il suo barbaro omicidio è ancora avvolto nell’oscurità, dall’altra il suo continua a essere un fulgido esempio di legalità e rettitudine celebrato ancora oggi con la memoria. Sono trascorsi 46 anni dall’uccisione di Piersanti Mattarella, l’ex presidente della Regione Siciliana e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

