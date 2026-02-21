Isolati dalle valanghe | strada sbarrata verso Morterone il Comune più piccolo d’Italia

Una valanga ha bloccato la strada principale di Morterone, il comune più piccolo d’Italia, impedendo qualsiasi accesso. Le autorità hanno deciso di chiudere la strada per motivi di sicurezza, lasciando il borgo isolato dai primi di novembre. Le squadre di soccorso monitorano la situazione e si preparano a intervenire in caso di emergenza. Nessuno può entrare o uscire, e gli abitanti si affidano ai rifornimenti consegnati tramite droni.

Morterone (Lecco) – Morterone è isolato. Non si entra e non si esce. L'unico collegamento tra il borgo più piccolo d'Italia e il resto del mondo è chiuso per il rischio di valanghe. È la Sp 63, 16 chilometri tutti curve e tornanti, che si inerpica per 400 metri a strapiombo sulla Val Bovazzo alle pendici del Resegone per unire Ballabio e Morterone appunto. «I nsiste la potenziale criticità legata al distacco di slavine dai pendii sovrastanti la sede stradale », spiega Fabio Valsecchi, dirigente del settore Viabilità della Provincia di Lecco, che ieri in mattinata ha così disposto la serrata della provinciale.