Morte sul lavoro | operaio di 62 anni schiacciato da pressa a Bolzaneto

Un operaio di 62 anni è morto a Bolzaneto dopo essere stato schiacciato da una pressa in un’azienda che produce serramenti. L’incidente è avvenuto durante l’orario di lavoro e sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica. La vittima lavorava nella sede dell’azienda al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

Un operaio di 62 anni ha perso la vita mentre lavorava in un'azienda produttrice di serramenti a Bolzaneto. Il decesso è avvenuto a causa dell'attivazione accidentale di una pressa industriale, che ha schiacciato il lavoratore. L'evento si è verificato oggi, lunedì 9 marzo 2026, e ha messo in luce le criticità della sicurezza nei cantieri e nelle officine del settore metalmeccanico. L'uomo era impiegato stabilmente presso lo stabilimento e stava eseguendo operazioni di produzione quando l'incidente ha preso forma. Non ci sono sopravvissuti diretti menzionati, ma il bilancio umano è tragico: una vittima fatale. Le autorità locali e i servizi di emergenza sono intervenuti immediatamente sul luogo dello sfortunato evento per gestire la scena e avviare le procedure investigative standard per gli incidenti sul lavoro.

