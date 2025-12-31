Mattarella | Raccogliamo appello di Papa Leone XIV a disarmare le parole – Il video
Il presidente Mattarella richiama l’appello di Papa Leone XIV, che durante il Giubileo della Speranza ha invitato a disarmare le parole e promuovere dialogo e riconciliazione. In un periodo di particolare sensibilità, queste parole sottolineano l’importanza di un impegno condiviso per la pace e la coesione sociale, ricordando che il rispetto e la comprensione sono fondamentali per affrontare le sfide attuali.
(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Leone XIV, a cui rivolgo gli auguri più affettuosi del popolo italiano, nei giorni di Natale, in prossimità della conclusione del Giubileo della Speranza, ha esortato a 'respingere l'odio, la violenza, la contrapposizione e praticare il dialogo, la pace, la riconciliazione'. Ha richiamato alla necessità di disarmare le parole. Raccogliamo questo invito. Se ogni circostanza diviene pretesto per violenti scontri verbali, per accuse reciproche, di cui non conta il fondamento ma soltanto la forza polemica, non si esprime una mentalità di pace, non se ne costruiscono le basi" così il Presidente Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. 🔗 Leggi su Open.online
