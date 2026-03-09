Morte in villa Lavazza | autopsia per chiarire il dramma di Adarlo

Una villa in via Giuseppe Alby, a Torino, è stata teatro di un fatto tragico che ha coinvolto una persona, trovata senza vita. Sul luogo sono intervenuti gli agenti e i medici che hanno disposto un’autopsia per accertare le cause del decesso. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e chiarire le dinamiche di quanto successo.

Nel cuore della collina torinese, in via Giuseppe Alby numero 20, si è consumato un dramma che ha scosso la comunità locale e le istituzioni. Il corpo senza vita di Ronald Adarlo, custode e giardiniere della storica azienda Lavazza, è stato rinvenuto all'interno della villa del vicepresidente Marco Lavazza. La procura di Torino ha immediatamente attivato un'inchiesta per determinare se si tratti di un incidente sul lavoro, di un malore improvviso o di un atto autoconservativo, sebbene al momento non vi siano indagati né ipotesi di reato confermate. L'autopsia disposta oggi, lunedì 9 marzo 2026, rappresenta il punto cruciale per sciogliere i nodi di questa tragica vicenda avvenuta due giorni prima.