Custode della villa Lavazza trovato morto mistero sul decesso di Ronald Adarlo | ipotesi infortunio mortale

Un custode della villa Lavazza, un uomo filippino di 50 anni, è stato trovato morto all’interno della proprietà. La sua morte ha suscitato interrogativi e al momento si ipotizza un infortunio mortale. L’uomo lavorava da tempo nella villa del vicepresidente dell’azienda. Le autorità stanno indagando sulla vicenda senza ancora aver formulato conclusioni definitive.

Nella villa della famiglia Lavazza è stato trovato morto il giardiniere e custode Ronald Adarlo, un filippino di 50 anni. L'uomo lavorava da tempo nella struttura, in una nota i Lavazza hanno espresso "il loro profondo dolore e sgomento per la tragica fatalità". In corso le indagini per accertare le cause del decesso, un'ipotesi è un infortunio letale. Morto il custode della villa Lavazza Il 7 marzo, poco dopo le 17:30, è arrivata la chiamata al 112 che ha avvisato della presenza di un corpo esanime a terra nella villa della famiglia di Marco Lavazza, vicepresidente dell'omonimo e gruppo del caffè espresso e dell'Unione Industriali di Torino. L'abitazione sorge nella zona precollinare torinese ed è stata acquistata dalla famiglia Recchi.

Torino, uomo trovato morto nella villa di Marco Lavazza: era un dipendente della famiglia

