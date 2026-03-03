Morte del piccolo Domenico il centrodestra in Campania chiede una seduta straordinaria | Fico riferisca

Il centrodestra in Campania ha richiesto una seduta straordinaria per ascoltare una relazione di Fico riguardo alla morte del piccolo Domenico Caliendo. La vicenda, che ha suscitato scalpore, coinvolge direttamente la Regione e le sue strutture, con particolare attenzione alle responsabilità delle persone al vertice, all’organizzazione e alla gestione complessiva del sistema. La richiesta mira a fare chiarezza sui fatti.

«La tragica vicenda del piccolo Domenico Caliendo, che continua a sconcertarci per i dettagli che emergono, investe anche la responsabilità della Regione e delle sue articolazioni, i vari livelli delle persone prescelte per occupare livelli apicali, l’organizzazione e la sua efficacia». A scriverlo in una nota sono stati i capigruppo regionali di centrodestra Gennaro Sangiuliano di FdI, Francesco Iovino di Riformisti e Moderati, Massimo Grimaldi della Lega e Massimo Pelliccia di Forza Italia, sottolineando che «il bilancio regionale di cui a breve discuteremo è in gran parte destinato alla Sanità e proprio per questo abbiamo un dovere di vigilanza sulla qualità del servizio erogato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ieri in Campania: la morte del piccolo Domenico, una tragedia che ha commosso l’ItaliaTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di sabato 21 febbraio 2026.

Sul caso del piccolo Domenico, la commissione regionale Sanità chiede un confronto a Fico. Ma avverrà dopo le indagini in corsoLa Quinta Commissione regionale ha sollecitato chiarimenti sul trapianto fallito del Monaldi.

