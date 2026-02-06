Il comitato Oltrarno Futuro chiede che il Consiglio comunale organizzi una seduta ad hoc dedicata ai problemi della vivibilità nel centro della città. La richiesta arriva in un momento in cui residenti e commercianti lamentano un aumento di traffico, inquinamento e difficoltà di accesso. La decisione potrebbe cambiare il modo in cui si affrontano le questioni di quartiere nel capoluogo toscano.

Firenze, 6 febbraio 2026 – Svolgere una seduta del Consiglio comunale di Firenze dedicata ai problemi della vivibilità in centro. Una seduta che sia aperta alla cittadinanza e dove ci possa essere un dibattito. È la richiesta che proviene dal Comitato Oltrarno Futuro e che è stata recapitata al presidente dell'assemblea cittadina Cosimo Guccione. La richiesta, si spiega in una nota, è stata condivisa anche da altri 10 comitati e realtà cittadine nel corso di una riunione svolta il 31 gennaio. Oltrarno Futuro sottolinea che "si è consapevoli di come in base all'art. 51 del regolamento la decisione di convocare un siffatto Consiglio comunale aperto dipenda da una 'scelta politica' degli organismi del Consiglio comunale, che ci si aspetta essere positiva nell'accoglimento della richiesta qui avanzata, in quanto, al tempo stesso necessità ed opportunità per la 'politica' a livello cittadino di confrontarsi, in modo complessivo ed organico, con le problematiche relative all'esistenza di chi vive h24 in un centro storico ed Oltrarno ed a dare risposte concrete agli innumerevoli problemi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comitato Oltrarno Futuro: “Fare seduta ad hoc Consiglio comunale su vivibilità”

Approfondimenti su Firenze Centro

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Firenze Centro

Argomenti discussi: Raccolta firme nell’Oltrarno: Servono vigili e più autobus; OGGI IN CITTÀ!.

Comitato Oltrarno Futuro: Fare seduta ad hoc Consiglio comunale su vivibilitàFirenze, 6 febbraio 2026 – Svolgere una seduta del Consiglio comunale di Firenze dedicata ai problemi della vivibilità in centro. Una seduta che sia aperta alla cittadinanza e dove ci possa essere un ... lanazione.it

L’Oltrarno chiede un confronto col Comune: Vogliamo capire quale futuro ci aspettaErano più di cento i fiorentini che, ieri l’altro, hanno partecipato all’assemblea pubblica organizzata dal comitato OltrarnoFuturo e da Italia Nostra nel salone della Leopoldine, nel cuore di San ... lanazione.it

Dal Comitato OLTRARNO FUTURO... COMUNICATO STAMPA Il Comitato OLTRARNO FUTURO ha promosso per SABATO 31 GENNAIO alle ore 10,00 presso la SALA delle LEOPOLDINE in Piazza Tasso un INCONTRO-ASSEMBLEA a cui ha invitato a parte facebook