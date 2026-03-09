Morta Jennifer Runyon volto di Ghostbusters e della sitcom Babysitter

È morta all’età di 65 anni l’attrice statunitense Jennifer Runyon, nota per aver interpretato un ruolo nel film Ghostbusters - Acchiappafantasmi e per aver preso parte alla sitcom Babysitter. La sua scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli. Runyon era conosciuta per le sue apparizioni in produzioni televisive e cinematografiche degli anni Ottanta e Novanta.

È scomparsa all’età di 65 anni l’attrice statunitense Jennifer Runyon, conosciuta dal pubblico per il suo ruolo nel film cult Ghostbusters - Acchiappafantasmi e per la partecipazione alla sitcom Babysitter. L’attrice si è spenta venerdì 6 marzo dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte è stata condivisa dalla famiglia e confermata anche dall’attrice Erin Murphy, sua amica e collega, che sui social ha espresso il proprio dolore ricordandola con affetto e rivolgendo un pensiero ai suoi familiari. Il ricordo della famiglia e degli amici. In un messaggio pubblicato online, i familiari hanno spiegato che Runyon è morta circondata dalle persone a lei più care dopo un lungo e difficile percorso legato alla malattia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

