È morta Jennier Runyon addio al volto di ‘Ghostbusters’ | aveva 65 anni

Jennifer Runyon, nota per il suo ruolo nel film 'Ghostbusters' e per la sitcom 'Babysitter', è morta venerdì 6 marzo a 65 anni. L’attrice statunitense è deceduta dopo aver combattuto una breve malattia tumorale. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari. La sua carriera include anche numerose apparizioni televisive e cinematografiche.

(Adnkronos) – È morta Jennifer Runyon. L'attrice statunitense, nota per le sue apparizioni nel film cult 'Ghostbusters (Acchiappafantasmi)' e nella sitcom 'Babysitter', è scomparsa venerdì 6 marzo all'età di 65 anni dopo una breve malattia tumorale. La notizia della scomparsa è stata confermata dall'amica e collega Erin Murphy con un messaggio sui social.

