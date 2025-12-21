Lutto per George Clooney | è morta la sorella Adelia aveva 65 anni
È morta a 65 anni a causa di un cancro Adelia Zeider Clooney, sorella del noto attore George. È stato il divo americano e a confermare la notizia della scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
