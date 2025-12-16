Cocaina alcol e incidenti | fra denunce e confische è strage di patenti lungo le strade dello sballo

Nel fine settimana, i controlli dei carabinieri sulla provincia di Terni hanno evidenziato un incremento di incidenti legati a consumo di sostanze stupefacenti e alcol. Durante le operazioni, sono state denunciate cinque persone e sono stati sequestrati numerosi veicoli, evidenziando una preoccupante diffusione di comportamenti rischiosi alla guida e una vera e propria

Fine settimana di controlli lungo le strade della provincia di Terni, i carabinieri del comando provinciale alle prese con droga, alcol e incidenti: cinque le denunce a piede libero.In particolare, a Terni, un pregiudicato 51enne controllato domenica pomeriggio da un equipaggio della sezione.

