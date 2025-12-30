Tra sci e sballo sulla neve | droga nascosta incidenti e alcol sulle piste

Durante la stagione invernale, le piste da sci rappresentano un luogo di divertimento e relax, ma anche di attenzione e responsabilità. Recentemente, si sono verificati episodi che coinvolgono droga, incidenti e consumo di alcol tra gli sciatori, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza. È fondamentale mantenere comportamenti corretti per garantire la sicurezza di tutti e preservare l’atmosfera tranquilla delle nostre montagne.

Un 29enne è stato fermato sulle piste con droga addosso. Decine di sciatori sono stati sanzionati. Trenta persone sono rimaste ferite in una sola settimana. È questo il quadro che è emerso dai controlli intensivi effettuati nei comprensori sciistici di Cavalese, Pampeago e Cermis, dove l'alta.

