In piazza a Monza arriva una grande pista da sci

A Monza si prepara un evento speciale in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica, previsto per mercoledì 4 febbraio, in vista delle Olimpiadi Milano Cortina. In concomitanza, verrà inaugurata una grande pista da sci, trasformando temporaneamente la città in un punto di interesse per gli appassionati e i cittadini. Un’occasione per vivere l’atmosfera olimpica nel cuore di Monza, in attesa delle prossime competizioni internazionali.

Capodanno a Pesaro, benvenuto 2026: piazza del Popolo è una grande pista da ballo

Il Capodanno a Pesaro si è concluso con un’atmosfera festosa in piazza del Popolo, che si è trasformata in una vasta pista da ballo all’aperto grazie all’evento Remember Disco Dance. Migliaia di persone di diverse età hanno condiviso questo momento, dando il benvenuto al 2026 in un contesto di convivialità e tradizione. Una serata che ha unito comunità e visitatori in un’occasione speciale per la città.

