Sciopero scuola 12 e 13 gennaio a rischio le lezioni in Italia | i motivi della protesta e chi si ferma
L'11 e 12 gennaio si terrà uno sciopero della scuola proclamato dai sindacati Flp, Confsai, Conalpe e Csle. La protesta potrebbe influire sul regolare svolgimento delle lezioni in tutta Italia. Le motivazioni alla base dell'agitazione riguardano questioni salariali, condizioni di lavoro e riforme del settore. È importante informarsi sulle eventuali variazioni nel calendario scolastico e sulle modalità di eventuali sospensioni delle attività didattiche.
Sciopero della scuola domani, lunedì 12 gennaio, e martedì 13: l'agitazione proclamata dai sindacati Flp, Confsai, Conalpe, Csle. Possibili disagi per studenti e famiglie: i motivi della protesta. A rischio le attività nei nidi e nelle scuole elementari, medie e superiori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sciopero scuola del 9 e 10 gennaio spostato a lunedì e martedì 12 e 13. Avviso Ministero; Sciopero della scuola: cambiano le date; Sciopero delle scuole del 12 e 13 gennaio 2026, tutto quello che c'è da sapere: orari, lavoratori interessati, motivazioni.
PROCLAMATO NUOVO SCIOPERO GENERALE DI DUE GIORNI A GENNAIO (LE SCUOLE POTREBBERO CHIUDERE)?
"Sciopero per denunciare le condizioni della scuola" - facebook.com facebook
In corso lo #sciopero nazionale dei #treni del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord fino alle 21. Garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Attesi ritardi e cancellazioni. Rinviato lo sciopero della scuola al 12 e al 13 gennaio. x.com
