Sciopero scuola 12 e 13 gennaio a rischio le lezioni in Italia | i motivi della protesta e chi si ferma

L'11 e 12 gennaio si terrà uno sciopero della scuola proclamato dai sindacati Flp, Confsai, Conalpe e Csle. La protesta potrebbe influire sul regolare svolgimento delle lezioni in tutta Italia. Le motivazioni alla base dell'agitazione riguardano questioni salariali, condizioni di lavoro e riforme del settore. È importante informarsi sulle eventuali variazioni nel calendario scolastico e sulle modalità di eventuali sospensioni delle attività didattiche.

Sciopero della scuola domani, lunedì 12 gennaio, e martedì 13: l'agitazione proclamata dai sindacati Flp, Confsai, Conalpe, Csle. Possibili disagi per studenti e famiglie: i motivi della protesta. A rischio le attività nei nidi e nelle scuole elementari, medie e superiori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

