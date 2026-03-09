Monumento alla Vittoria | buio e arrampate la rabbia

Sabato sera, in viale Toschi, alcuni giovani sono saliti sul Monumento alla Vittoria, attirando l’attenzione. La deputata Laura Cavandoli ha commentato con fermezza l’episodio, mentre l’area si è fatta buia e silenziosa, lasciando trasparire una certa tensione. La scena ha suscitato reazioni e ha portato all’attenzione l’evento tra chi ha assistito e chi ha commentato sui social.

La deputata Laura Cavandoli ha reagito con fermezza all’episodio di sabato in viale Toschi, dove dei giovani hanno arrampato sul Monumento alla Vittoria. L’intervento politico punta a smontare l’idea che il luogo sia un parco giochi e richiama l’attenzione sulla scarsa illuminazione che favorisce degrado e spaccio. Il fatto è stato catturato dai telefoni cellulari e ha rimbalzato sui social network, innescando una reazione immediata da parte della rappresentante della Lega per la provincia di Parma. Non si tratta solo di un gesto illecito e pericoloso, ma di una mancanza di rispetto verso un simbolo che ricorda i caduti della Grande Guerra. La zona è nota per episodi di spaccio e bivacchi notturni, aggravati dalla luce insufficiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

