Laura Cavandoli | Monumento alla Vittoria in viale Toschi non è un parco divertimenti

Lo scorso fine settimana alcuni giovani si sono arrampicati sul Monumento alla Vittoria in viale Toschi, probabilmente per scattare selfie o realizzare video da condividere sui social. La situazione ha attirato l’attenzione di Laura Cavandoli, che ha commentato l’episodio sottolineando che il monumento non è un parco divertimenti. L’episodio ha suscitato discussioni sulla gestione di tali comportamenti e sulla tutela del monumento.

"I ragazzi che l'altra sera si arrampicavano sul Monumento alla Vittoria in viale Toschi, con tutta probabilità per scattare un selfie o registrare un video da pubblicare sui social, non hanno solo compiuto un gesto illecito e pericoloso per se stessi, ma hanno dato soprattutto un segnale di scarso rispetto verso un luogo che ricorda i caduti della Grande Guerra: quello, qualora non lo sapessero, è un monumento che ha un significato per la città e per il nostro Stato". Lo afferma la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli. "Questo episodio, catturato dai telefonini e rimbalzato sui social, riporta l’attenzione su un problema che i parmigiani conoscono bene: la situazione di viale Toschi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Laura Cavandoli: "Bloccare fondi dall'Italia per il terrorismo, la sinistra prenda le distanze"La deputata della Lega "Ci aspettiamo dagli esponenti locali e nazionali della sinistra di prendere pubblicamente le distanze, senza formule... Leggi anche: Sondaggio Demopolis, Laura Cavandoli: "Solo il 44% dei cittadini si sente sicuro, priorità purtroppo irrisolta"