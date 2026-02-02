Mondiali Junior Short Track 2026 | l’Italia sfiora il podio nella staffetta maschile a Salt Lake City

Ai Mondiali Junior di short track a Salt Lake City, l’Italia sfiora il podio nella staffetta maschile. La squadra italiana ha dato tutto, mostrando determinazione e alcune buone performance, ma alla fine non è riuscita a conquistare una medaglia.

La spedizione azzurro ha schierato otto giovani atleti, equamente divisi tra maschi e femmine, con l'obiettivo di mettere esperienza internazionale nel proprio bagaglio sportivo. Dopo aver dominato nella propria batteria di qualificazione, gli azzurrini hanno guadagnato l'acceso alla prova finale dimostrando coesione e velocità di squadra.

Gli italiani della staffetta maschile di short track non riescono a salire sul podio ai Mondiali junior di Salt Lake City.

Quattro giorni di gare, dal 29 gennaio al 1° febbraio, presso l’Olympic Oval di Salt Lake City.

