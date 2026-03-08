Montemesola nuovi atti vandalici nella notte ai campetti di Largo Osanna

Nella notte tra sabato e domenica, i campetti da tennis di Largo Osanna a Montemesola sono stati danneggiati da atti vandalici. La scoperta dei danni è stata fatta al mattino, e al momento non si conoscono i responsabili. Sul posto sono intervenuti gli operatori incaricati di verificare l’entità dei danni e avviare eventuali interventi di riparazione.

Tarantini Time Quotidiano Ancora atti vandalici nella notte tra sabato e domenica ai campetti da tennis in Largo Osanna, a Montemesola. I vandali sarebbero tornati all'attacco, sradicando altre due travi in legno, successivamente date alle fiamme. Danneggiate anche le reti di fondo del campo, completamente sciolte da materiale incandescente. Danni per le strutture comunali, gestite dall'Asd Gioventù Montemesola, stimati in diverse centinaia di migliaia di euro. Si tratta dell'ennesimo episodio dopo i tre compiuti rispettivamente nelle notti del 5, 6 e 7 marzo. A denunciare i primi atti sui social era stata la stessa Asd. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri della locale stazione agli ordini del Comandante Francesco Muolo.