Lazio sgravi fiscali e investimenti al centro del bilancio regionale

Il Lazio si prepara a definire il suo bilancio regionale, con un focus su sgravi fiscali e investimenti strategici. La discussione in Consiglio Regionale rappresenta un passo fondamentale per orientare le risorse e le politiche della regione, puntando a stimolare crescita e sviluppo. Un momento cruciale per delineare il futuro economico e sociale del territorio, con attenzione alle esigenze dei cittadini e alle opportunità di rilancio.

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Regionale del Lazio ha avviato i lavori d'Aula per approvare del bilancio regionale. Tre le leggi fondamentali che dovranno essere approvate entro la fine dell'anno: la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale, riguardante gli anni 2026-2028, la Legge di stabilità regionale 2026 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. In questi documenti si decide la programmazione finanziaria regionale per i prossimi due anni. Il primo a prendere la parola in Aula è l'Assessore al Bilancio Giancarlo Righini, il quale ha illustrato il provvedimento approvato dalla Giunta e che adesso arriva in Aula per essere votato. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Fiera del miele, il bilancio sorride. Folla per le bancarelle in centro ’Gocce d’oro’ ai migliori nettari Leggi anche: Byd, nuovo Centro Stile a Milano: gli investimenti e le strategie su assistenza e post vendita Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Montanari (Economia Pulita): «Più incentivi agli investimenti green nelle Zone Logistiche Semplificate; Contributi a Fondo perduto per il Turismo: tutti i Bandi Aperti di Invitalia per il 2026; Bonus 2026, ecco l'elenco di tutti i nuovi bonus, quelli confermati e quelli che scompariranno: Legge di Bilancio. Lazio, sgravi fiscali e investimenti al centro del bilancio regionale - Il Consiglio Regionale del Lazio ha avviato i lavori d'Aula per approvare del bilancio regionale. corrierediarezzo.it

Lazio, Rocca "Agevolazioni fiscali per valorizzare il patrimonio culturale" - "Abbiamo pensato di dare un segnale di attenzione attraverso questa proposta di legge, riguardante le agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio ... notizie.tiscali.it

Aprire un Bar in Italia Guida Completa a Incentivi e Contributi a Fondo Perduto 2025

#DirettaConsiglio, #ManovraEconomica, relazione assessore @G_RIGHINITW: "Confermate aliquote Irpef, sgravi fino a 28mila euro, prevista detrazione fissa per i redditi fino a 30mila euro. Esenzione addizionale Irpef per personale sanitario pronto soccors x.com

Oltre 12.000 esami eseguiti in poco più di un mese. La farmacia dei servizi nella Regione Lazio è realtà. L’obiettivo dell'iniziativa è quello di potenziare l’offerta disponibile nelle farmacie presenti sul territorio, per ridurre la pressione sulle strutture del ser - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.