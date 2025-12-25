Aumenti contrattuali festivi notturni premi di produttività | tutti gli sgravi fiscali sugli stipendi nel 2026

La linea del governo è chiara: il salario minimo, chiesto a gran voce dalle opposizioni, non è una misura che può aiutare davvero il reddito degli italiani. E allora, bocciata quella proposta, ecco che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni punta su una serie di altre misure per intervenire sul salario accessorio e e affrontare la perdita del potere di acquisto. Una strategia che, nella legge di bilancio 2026, passa soprattutto per una parola: detassazione. Degli aumenti contrattuali, dei premi di produzione, delle indennità notturne e festive e degli utili distribuiti ai lavoratori che partecipano alla gestione dell’impresa. 🔗 Leggi su Open.online

