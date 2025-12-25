Aumenti contrattuali festivi notturni premi di produttività | tutti gli sgravi fiscali sugli stipendi nel 2026
La linea del governo è chiara: il salario minimo, chiesto a gran voce dalle opposizioni, non è una misura che può aiutare davvero il reddito degli italiani. E allora, bocciata quella proposta, ecco che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni punta su una serie di altre misure per intervenire sul salario accessorio e e affrontare la perdita del potere di acquisto. Una strategia che, nella legge di bilancio 2026, passa soprattutto per una parola: detassazione. Degli aumenti contrattuali, dei premi di produzione, delle indennità notturne e festive e degli utili distribuiti ai lavoratori che partecipano alla gestione dell’impresa. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Aumenti per notturni, premi di produttività e festivi. Le novità della Manovra per i salari
Leggi anche: Manovra 2026, ipotesi Irpef al 10% su aumenti stabiliti da rinnovi contrattuali, coinvolti anche premi di risultato e fringe benefit
Manovra, aumenti contrattuali detassati per 3,8 milioni di dipendenti; Aumenti contrattuali, premi, utili, festivi: tutti gli sgravi fiscali per gli stipendi del 2026; Stipendi, in arrivo aumenti fino a 640 euro con il nuovo taglio IRPEF: le novità; Stipendi con gli aumenti detassati fino a 33mila euro: cosa cambia con la manovra.
Aumenti contrattuali, festivi, notturni, premi di produttività: tutti gli sgravi fiscali sugli stipendi nel 2026 - Dall'aliquota agevolata sui festivi alla cedolare secca sugli aumenti di stipendio, tutte le novità previste dalla legge di bilancio L'articolo Aumenti contrattuali, festivi, notturni, premi di produt ... msn.com
Aumenti contrattuali, premi, utili, festivi: tutti gli sgravi fiscali per gli stipendi del 2026 - Si alza da 28mila a 33mila euro il tetto di reddito per la cedolare secca sugli aumenti contrattuali. repubblica.it
Manovra, aumenti contrattuali detassati per 3,8 milioni di dipendenti - Beneficiano della detassazione gli incrementi retributivi ai dipendenti del privato nel 2026, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. msn.com
Si alza da 28 mila a 33 mila euro il tetto di reddito per la cedolare secca sugli aumenti contrattuali - facebook.com facebook
Aumenti contrattuali, premi, utili, festivi: tutti gli sgravi fiscali per gli stipendi del 2026 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.