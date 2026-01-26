Terme di Montecatini Spunta gruppo fiorentino per l’acquisto e il rilancio

Un gruppo fiorentino potrebbe essere l’investitore che ha presentato un’offerta irrevocabile per le Terme di Montecatini, soggette a un concordato preventivo da tre anni. Sebbene le autorità locali mantengano il riserbo, si ipotizza che Claudio Cardini, presidente di Human Company, possa essere coinvolto. La vicenda riguarda la ripresa di un patrimonio storico della città, con dettagli ancora da confermare.

Chi sarà l'investitore italiano che ha presentato un'offerta di acquisto irrevocabile per numerosi beni immobili delle Terme di Montecatini, da tre anni alle prese con un concordato preventivo in continuità? Il presidente della Regione, Eugenio Giani, e il sindaco della cittadina termale Claudio Del Rosso, mantengono il massimo riserbo, ma secondo le indiscrezioni il nome più probabile è quello di Claudio Cardini, imprenditore di origine pratese residente a Firenze, presidente di Human Company. "L'hospitality è il nostro universo – si legge nel sito dell' azienda - l'open air è il nostro mondo.

