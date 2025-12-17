Una donna è grave in ospedale dopo essere stata investita

Una donna di 81 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita nel pomeriggio del 17 dicembre a Pratovecchio Stia. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità, che si stringe intorno alla vittima nel difficile momento. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per le indagini e per garantire assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di approfondimento.

