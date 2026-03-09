Molise | 2 primi 3° e 4° al Trofeo Invernale 2026

Nel Molise, durante il Trofeo Invernale 2026, sono stati assegnati due primi posti e i concorrenti si sono classificati al terzo e al quarto posto nelle finali a Termoli. La regione ha mostrato una buona presenza e ha ottenuto risultati significativi nelle competizioni di questa edizione. Le gare si sono svolte nel capoluogo molisano, coinvolgendo diversi atleti locali e provenienti da altre aree.

Il Molise ha proiettato la sua immagine di regione resiliente sulle piste del Trofeo Invernale 2026, conquistando posizioni d'onore nelle finali disputate a Termoli. Tra il 7 e l'8 marzo 2026, un gruppo di atleti della terra dei due mari ha dimostrato che la piccola dimensione territoriale non impedisce l'eccellenza sportiva. La manifestazione si è svolta presso l'Horse Riviera Resort, trasformando il territorio in una vetrina internazionale per la disciplina Gimkana Western. I risultati ottenuti da binomi molisani confermano una crescita costante del movimento equestre regionale, dove ogni piazzamento rappresenta un tassello di una identità che resiste allo spopolamento attraverso la passione.