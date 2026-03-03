Stelle e Italia protagoniste al Trofeo Laigueglia 2026 | Scaroni e Tiberi in evidenza

Al Trofeo Laigueglia 2026, stelle e atleti italiani sono stati protagonisti. Scaroni e Tiberi si sono distinti durante la gara, attirando l'attenzione degli spettatori. La corsa ha visto coinvolti numerosi corridori nazionali, con azioni che hanno caratterizzato tutta la competizione. La gara si è conclusa con un finale combattuto, lasciando spazio a diversi protagonisti in evidenza.

La stagione italiana su strada entra nel vivo con una delle classiche più importanti, capace di anticipare Milano-Sanremo e di mettere in evidenza una combinazione di tattica, resistenza e velocità. Domani è in programma la sessantatreesima edizione del Trofeo Laigueglia, cornice tradizionale della Coppa Italia delle Regioni, che attende una startlist di alto livello e una sfida tra giocatori in grado di interpretare sia le salite sia i tratti veloci. La competizione prenderà il via da Albenga e terminerà a Laigueglia, su un percorso di 192 chilometri con un dislivello complessivo di 2900 metri. L'impostazione richiama elementi della classica più celebre, offrendo spezzature rilevanti e tratti selettivi.