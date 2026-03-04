Mojtaba Khamenei è stato nominato nuova Guida Suprema dell'Iran, mentre Donald Trump ha annunciato la volontà di ritirarsi quando desidera. La questione della guerra con Israele viene considerata da entrambe le parti come un tema di primaria importanza, con la Repubblica Islamica che si prepara a un possibile conflitto. La situazione rimane tesa e in evoluzione, senza altri interventi ufficiali al momento.

La guerra in atto è pensata come “totale” dall’Iran. L’eliminazione della Guida Suprema Ali Khamenei non ha fiaccato le velleità imperiali di una Repubblica Islamica attrezzata per resistere e rispondere a oltranza, sostituendo i vertici caduti. In tal senso la successione annunciata del figlio dell’ayatollah, Mojtaba Khamenei, incarna perfettamente la volontà di coordinare azione militare e politica nella risposta a Stati Uniti e Israele. Con i primi che coltivano l’auspicio di potersi ritirare dal conflitto a breve. Gli stretti legami tra Mojtaba Khamenei e i Pasdaran Perché l'Iran del nuovo Khamenei vuole la guerra con Usa e Israele... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell'Iran pensa alla guerra a oltranza, Trump a ritirarsi quando vuole

Mojtaba Khamenei scelto come nuova Guida suprema dell’IranTeheran Il figlio dell’Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, sarebbe stato indicato come nuova Guida suprema dell’Iran.

Iran, Mojtaba Khamenei chi è la nuova Guida Suprema dell’IranManca ancora un annuncio ufficiale, ma sarebbe Mojtaba Khamenei la nuova guida suprema, figura ancora più radicale del padre.

Tutti gli aggiornamenti su Mojtaba Khamenei.

Temi più discussi: Iran, figlio di Khamenei principale candidato a nuova Guida Suprema. Ecco chi è; Mojtaba, figlio e successore di Khamenei: chi è la nuova Guida Suprema dell'Iran; Mojtaba, il figlio prediletto di Khamenei, è la nuova Guida suprema dell'Iran; Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio dell’ayatollah verso la nomina a nuova Guida Suprema dell’Iran.

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio di Ali nominato nuova Guida Suprema in IranIl presidente Masoud Pezeshkian lo aveva annunciato: il successore della guida suprema Alì Khamanei rimasta vittima dei bombardamenti israelo-americani, sarebbe arrivato presto e così è stato. Al suo ... tg.la7.it

Chi è Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran e figlio del dittatore mortoMojtaba Khamenei rappresenta continuità e l’aumento del potere delle Guardie Rivoluzionarie, su cui la nuova Guida Suprema è molto influente ... quifinanza.it

Iran, decisione ufficiale: eletto il nuovo leader supremo! L’Assemblea degli Esperti avrebbe scelto Mojtaba Khamenei, 56 anni, come nuova Guida Suprema, successore dell’ayatollah Ali Khamenei. Una nomina che potrebbe segnare una svolta storica p facebook

Mojtaba Khamenei, l’erede come nuova Guida suprema dell’Iran x.com