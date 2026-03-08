Il figlio di Khamenei Mojtaba è la nuova Guida Suprema dell' Iran cosa significa per la guerra

Mojtaba Khamenei è diventato la nuova Guida Suprema dell'Iran, succedendo al padre Ali. La nomina è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un passaggio di potere all’interno della leadership iraniana. La sua salita al ruolo cambia gli equilibri all’interno del sistema di governo, influenzando anche le scelte politiche e militari del paese. La notizia si diffonde in un momento di tensioni internazionali e di conflitti in regione.

La televisione di Stato iraniana ha annunciato ufficialmente che la nuova Guida Suprema del Paese è Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, che ha ricoperto il ruolo fino a quando non è stato ucciso dai bombardamenti israeliani che hanno dato inizio alla guerra in corso in Medio Oriente. Mojtaba è legato alle forze di sicurezza iraniane, non ha mai avuto incarichi ufficiali e segnala una linea dura contro gli Usa. Mojtaba Khamenei scelto come Guida Suprema A eleggere Mojtaba Khamenei al ruolo di Guida Suprema è stata un’assemblea di 88 religiosi appositamente incaricata di decidere il successore di Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei è il secondogenito della guida suprema. 🔗 Leggi su Virgilio.it

