Mojtaba Khamenei, designato come nuova Guida Suprema dell'Iran, si trova ora al centro dell'attenzione mentre si prepara a guidare un paese di 92 milioni di persone. La sua nomina arriva in un momento di tensioni e sfide politiche, con il suo ruolo che si fa sempre più visibile nella scena pubblica. La sua presenza e le sue decisioni saranno sotto osservazione nei prossimi mesi.

La nuova Guida Suprema dell'Iran deve governare un paese da 92 milioni di abitanti nel pieno di una guerra, ma Israele ha già detto di volerlo uccidere Al meglio delle informazioni disponibili, Israele e Stati Uniti considerano la Guida Suprema dell’Iran nominata ieri, Mojtaba Khamenei, una persona da uccidere con la massima priorità nel corso di questa guerra. Mojtaba Khamenei è il figlio e successore della Guida Suprema Ali Khamenei, uccisa a Teheran con un bombardamento aereo mirato nei primi minuti della guerra, la mattina di sabato 28 febbraio. Mojtaba è considerato, almeno per ora, un continuatore della linea politica e militare del padre. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Mojtaba Khamenei non potrà rimanere nascosto a lungo

Mojtaba Khamenei, il figlio della Guida Suprema Ali Khamenei, sarebbe rimasto ferito in un tentativo di assassinio

Mojtaba Khamenei è ufficialmente la nuova Guida Suprema dell'Iran.

