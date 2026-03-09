Chi è Mojtaba Khamenei spietato e brutale | ecco la nuova guida suprema dell' Iran

Mojtaba Khamenei, 56 anni, è stato annunciato come nuovo Leader Supremo dell’Iran, sostituendo il padre. La sua figura rimane avvolta nel mistero, senza apparizioni pubbliche né discorsi ufficiali. La nomina è avvenuta con il sostegno dei Pasdaran e delle componenti più dure del regime, nonostante le resistenze interne. La sua presenza segna un cambiamento significativo nel panorama politico iraniano.

Mojtaba Khamenei, nuovo Guida Suprema dell’Iran a 56 anni, rappresenta l’aspetto più oscuro e preoccupante della teocrazia: un uomo dell’ombra, quasi sconosciuto al pubblico (nessun discorso pubblico, voce mai sentita), imposto con forza dai Pasdaran e dall’ala dura nonostante le resistenze interne.Il suo ascendere segna il fallimento totale dei principi della Rivoluzione del 1979: la Repubblica islamica, nata contro la monarchia ereditaria dello Scià, diventa ora una dinastia de facto, con il potere che passa da padre a figlio in modo palese, scavalcando persino le riserve dello stesso Ali Khamenei che non voleva una successione.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Chi è Mojtaba Khamenei la nuova Guida Suprema dell'IranL'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie...

Mojtaba Khamenei, chi è la nuova Guida Suprema dell'IranIl secondogenito dell'ayatollah ucciso nei raid di Israele e Usa sarebbe stato scelto dall'Assemblea degli Esperti iraniana su indicazione dei...

