Mojtaba Khamenei è stato annunciato come nuovo Guida Suprema dell’Iran dopo la morte dell’ayatollah avvenuta sabato in un raid. È il figlio dell’attuale leader religioso e religioso e ha ricevuto il sostegno delle autorità iraniane. La sua nomina segna un passaggio di consegne ufficiale nel vertice spirituale del paese. La notizia viene diffusa attraverso fonti ufficiali e media statali iraniani.

Mojtaba Khamenei è nato nel 1969 a Mashdad, importante centro religioso dell’Iran ed è noto per i suoi stretti legami con i Pasdaran Ha studiato a Qom con i più importanti esponenti del clero iraniano ma è una figura che ha sempre preferito lavorare dietro le quinte I cablogrammi diplomatici statunitensi pubblicati da WikiLeaks alla fine degli anni 2000 parlavano del giovane Khamenei come del “potere dietro la veste” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran: chi è Mojtaba Khamenei l'uomo scelto come nuova Guida Suprema

Mojtaba Khamenei scelto come nuova Guida suprema dell'Iran. Il figlio dell'Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, sarebbe stato indicato come nuova Guida suprema dell'Iran.

Chi è Mojtaba, il figlio di Khamenei scelto come successore del padre: sarà la nuova Guida suprema dell'Iran. Secondo media locali è Mojtaba, il figlio di Alì Khamenei, la nuova Guida suprema dell'Iran: è stato scelto come successore del padre dall'Assemblea...

