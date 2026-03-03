In Iran, Mojtaba Khamenei, figlio dell’attuale Guida suprema, è stato indicato come possibile successore. La notizia si diffonde a poche settimane dalla conferma della nomina. La decisione è stata presa senza comunicazioni ufficiali dettagliate e riguarda la futura leadership del Paese. La notizia ha suscitato attenzione tra gli osservatori internazionali.

Teheran Il figlio dell’Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, sarebbe stato indicato come nuova Guida suprema dell’Iran. La notizia è stata diffusa da media vicini all’opposizione iraniana e da fonti internazionali che seguono da vicino il dossier sulla successione ai vertici della Repubblica islamica. Secondo le ricostruzioni, l’ Assemblea degli Esperti, l’organismo religioso incaricato dalla Costituzione di nominare la Guida suprema, avrebbe scelto Mojtaba Khamenei come successore del padre. Al momento, tuttavia, non sono arrivate conferme ufficiali da parte delle autorità iraniane. La possibile designazione rappresenterebbe un passaggio storico per il Paese, poiché segnerebbe per la prima volta una successione diretta all’interno della stessa famiglia al vertice della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Mojtaba Khamenei scelto come nuova Guida suprema dell’Iran

Chi è Mojtaba Khamenei la nuova Guida Suprema dell'IranL'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie...

Leggi anche: Mojtaba Khamenei, chi è la nuova Guida Suprema dell'Iran (che piace ai Pasdaran): figlio dell'ex leader iraniano, ha un maxi impero immobiliare

Il figlio di Khamenei scelto come nuova Guida suprema dell'Iran

Una raccolta di contenuti su Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: L'Iran e l'addio a Khamenei, i tre possibili successori e il ruolo di Larijani; Iran dopo Khamenei: ecco chi comanda ora e i nomi dei possibili successori; Chi era Ali Khamenei, l'ayatollah che non lasciava l'Iran dal 1989. La conferma iraniana: È morto; Khamenei, chi è la Guida Suprema: il nodo successione e il ruolo del figlio.

Mojtaba Khamenei, chi è la nuova Guida Suprema dell'Iran (che piace ai Pasdaran): figlio dell'ex leader iraniano, ha un maxi impero immobiliareSarà Mojtaba Khamenei il successore di Ali Khamenei. Il cinquantacinquenne figlio della Guida iraniana scomparsa, che ambienti dell'opposizione ritenevano da anni come ... ilmessaggero.it

Iran senza Khamenei: chi governa ora e come sarà scelto il nuovo leaderDopo la morte di Ali Khamenei nasce un Consiglio di leadership in Iran. L’Assemblea degli Esperti dovrà nominare la nuova Guida Suprema. blogsicilia.it

ATTENZIONE. MOJTABA KHAMENEI ELETTO NUOVA GUIDA SUPREMA (IRAN INTERNATIONAL). x.com

Ali Khamenei ha avuto sei figli, 4 maschi e 2 femmine. Mojtaba il possibile successore che piace ai pasdaran. Nel bombardamento potrebbero essere stati uccisi anche una figlia dell’ayatollah e un nipote, una nuora e un genero. Storia della famiglia tra po - facebook.com facebook