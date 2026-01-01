Iniziano i preparativi per la Nott de Bisò attenzione alle modifiche della viabilità

In occasione della Nott de Bisò, il Comune di Faenza ha annunciato interventi temporanei sulla viabilità nel centro storico, a partire dai primi giorni di gennaio 2026. Le modifiche sono state predisposte per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell’evento. Si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni e di pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

In vista della Nott de Bisò, il Comune di Faenza ha predisposto una serie di modifiche alla viabilità che interesseranno il centro storico a partire dai primi giorni di gennaio 2026. Le variazioni più significative inizieranno già nel pomeriggio di sabato 3 gennaio, quando piazza del Popolo e il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Iniziano i preparativi per la Nott de Bisò, attenzione alle modifiche della viabilità Leggi anche: Quiz, stand rionali, vin brulè e rogo del Niballo: torna la Nott de Bisò Leggi anche: Partono i lavori di asfaltatura in viale Mazzini e via Garibaldi, attenzione alle modifiche della viabilità Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nott de Bisò, che successo: "Grazie ai tanti volontari" - Una giornata lunga, iniziata presto e conclusasi a notte inoltrata per centinaia di volontari dei cinque rioni impegnati in piazza del Popolo durante la Nott de Bisò. ilrestodelcarlino.it TROFEO ORO IN EURO 2026: INIZIANO I PREPARATIVI PER LA 14^ EDIZIONE Il 2026 è alle porte e l’organizzazione del Trofeo Oro in Euro Women’s Bike Race è già al lavoro per l’edizione numero 14 in programma per l’8 marzo. La classica di inizio stagio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.