Iniziano i preparativi per la Nott de Bisò attenzione alle modifiche della viabilità

Da ravennatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Nott de Bisò, il Comune di Faenza ha annunciato interventi temporanei sulla viabilità nel centro storico, a partire dai primi giorni di gennaio 2026. Le modifiche sono state predisposte per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell’evento. Si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni e di pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

In vista della Nott de Bisò, il Comune di Faenza ha predisposto una serie di modifiche alla viabilità che interesseranno il centro storico a partire dai primi giorni di gennaio 2026. Le variazioni più significative inizieranno già nel pomeriggio di sabato 3 gennaio, quando piazza del Popolo e il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

