Mobilitazione transfemminista per l' 8 marzo | la protesta arriva fino ai cantieri Leonardo

Il movimento transfemminista ha organizzato proteste nelle strade e nelle piazze della città nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 marzo, coinvolgendo diverse persone e gruppi. Le manifestazioni si sono svolte anche nei cantieri Leonardo, attirando l’attenzione su questioni legate ai diritti e alle pari opportunità. Le piazze sono state attraversate da cortei e presidi di protesta in quei giorni.

Domenica 8 marzo il corteo animato dalle sigle femministe e transfemministe ha attraversato la città. Nella mattina di lunedì 9 marzo la manifestazione ha portato il picchetto di protesta anche ai cantieri Leonardo La mobilitazione transfemminista è scesa nelle strade e nelle piazze cittadine nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 marzo. Le associazioni pisane, coordinate da Anomalia Collettiva e guidate da Non una di meno Pisa, hanno fatto sentire la loro voce sui lungarni e in piazza XX Settembre nella giornata di ieri, già Giornata internazionale della donna. “Nonostante le nostre vite vengano ogni giorno smantellate e sacrificate, la giornata di oggi ha dimostrato che non siamo rassegnate, sconfitte o sole, ma che insieme affrontiamo la paura e non ci arrendiamo”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

