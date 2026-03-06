' Riprendiamoci il tempo' | Anomalia Collettiva lancia la mobilitazione transfemminista

Il collettivo pisano Anomalia Collettiva invita la cittadinanza a partecipare all’evento dell’8 marzo, inserito nelle iniziative di sciopero e mobilitazione organizzate dal movimento transfemminista Non Una di Meno. L’appello si rivolge a tutte le persone interessate a sostenere la causa e si inserisce in un calendario di azioni collettive previste in tutta Italia.

L'appuntamento è fissato per le 12.30 di domenica 8 marzo in piazza XX Settembre Il collettivo pisano transfemminista Anomalia Collettiva chiama la cittadinanza a partecipare alla mobilitazione dell'8 marzo, inserita nelle giornate di sciopero e mobilitazione promosse a livello nazionale dal movimento transfemminista Non Una di Meno. "Con lo slogan 'Riprendiamoci il tempo!', l'iniziativa vuole dare visibilità e riconoscimento al lavoro di cura, al carico emotivo, a tutto quel lavoro gratuito o sottopagato che sostiene famiglie, comunità, istituzioni, la società intera". "Quel lavoro che viene dato per 'naturale', che si dà per scontato...

