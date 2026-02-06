La mitologia greca continua a parlare alle persone di oggi. Le storie degli dei e degli eroi, seppur antiche, restano vive e si rivolgono ancora a chi le ascolta. Sono più di semplici racconti: sono un modo per capire l’animo umano, per affrontare temi universali che attraversano i secoli. Per molti, i miti sono un rifugio e una guida, capaci di rispondere a domande che non trovano altra risposta.

In un'epoca come la nostra in cui la prospettiva del divino appare quasi irrimediabilmente perduta, per capire come fornire senso al mondo bisogna guardare ai greci. Il nuovo libro di Giulio Guidorizzi E’ noto che la mitologia greca contiene in sé una sapienza inesauribile, è quindi abbastanza comprensibile che anche la produzione libraria che se ne occupa abbia la stessa caratteristica di illimitatezza. Di recente è uscito un nuovo libro di Giulio Guidorizzi, insigne studioso di mitologia classica, dal titolo Gli déi e gli eroi dei greci, che è sostanzialmente una guida ai personaggi principali di quella grande narrazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Oltre la psicologia. Perché i miti ci parlano ancora con tanta immediatezza

Approfondimenti su Mitologia Greca

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

3 Hours of Life Changing Insights for Your Personal Growth

Ultime notizie su Mitologia Greca

Argomenti discussi: Crans-Montana, il trauma un mese dopo la tragedia. Parla Elvira Venturella, la psicologa che ha seguito i genitori: È come attraversare un fiume in piena: bisogna arrivare dall’altra parte; Smetti di filmare tutto: perché la mania dei video sta allontanando i tuoi amici; Perché non dovresti mai chiedere Com'è andata a scuola a tuo figlio, secondo la psicologia; Sì allo psicologo in tutte le scuole: la Regione stanzia oltre un milione.

Perché il partner è la persona della nostra vita che trattiamo peggio?Succede quasi ogni giorno: torni a casa, ti siedi sul divano e, all’improvviso, le tensioni accumulate si riversano sulla persona che ami. Con gli amici siamo gentili, al lavoro ci misuriamo, con gli ... greenme.it

Perché ci innamoriamo sempre delle persone sbagliate? Ce lo spiega la psicologiaPerché ci innamoriamo sempre delle persone sbagliate? Ce lo spiega la psicologia Le persone sbagliate ci attraggono più di quanto pensiamo: ecco i meccanismi psicologici, biologici e culturali che ... grazia.it

La vita oltre la vita: un ponte tra psicologia, sociologia e ricerca sulla coscienza facebook