Lapis Edizioni Orgoglio e Pregiudizio la rivisitazione di Sara Marconi | Un classico che parla al presente

Lapis Edizioni presenta la rivisitazione di “Orgoglio e Pregiudizio” firmata da Sara Marconi. Questa versione, pur rispettando l’essenza del classico di Jane Austen, si propone di dialogare con le nuove generazioni, rendendo il testo accessibile e rilevante anche ai lettori più giovani. Un’interpretazione che mantiene viva l’attualità del romanzo, offrendo spunti di riflessione senza perdere di vista il nucleo originale. Lascio a voi il piacere di scoprire questa nuova lettura.

Orgoglio e Pregiudizio continua a parlare al presente. La rivisitazione firmata da Sara Marconi e pubblicata da Lapis Edizioni si inserisce in un dialogo intergenerazionale offrendo una versione del capolavoro di Jane Austen capace di avvicinare i lettori più giovani, pur tuttavia senza tradire lo spirito originario dell’opera. Orgoglio e Pregiudizio, Lapis Edizioni: educare con i classici. Lapis Edizioni © Il progetto editoriale di Lapis Edizioni si distingue da tempo per l’attenzione alla qualità letteraria e pedagogica dei testi destinati ai giovani lettori. In questo contesto si colloca Orgoglio e Pregiudizio – fra i capolavori della letteratura mondiale e fra le opere più note di Jane Austen – attraverso la rivisitazione di Sara Marconi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

